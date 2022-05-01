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Минобороны сообщило об уничтожении двух бомбардировщиков и двух ракет ВСУ

Минобороны сообщило, что российские ПВО уничтожили две «Точки-У» и два Су-24М Украины

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены две ракеты «Точка-У» и два бомбардировщика Су-24М Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье, 1 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, два бомбардировщика Су-24М Украины были сбиты в районе села Петровское Харьковской области. Также он рассказал, что прошлой ночью российские войска уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах таких населенных пунктов, как Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловка, Балаклея и Харцызск.

Помимо этого, как отметил Конашенков, над населенным пунктом Токмак Запорожской области были ликвидированы две украинские баллистические ракеты «Точка-У». «Также над населенным пунктом Семеновка Харьковской области уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч"», — добавил он.

Ранее 1 мая стало известно, что российские войска уничтожили ангар с оружием и боеприпасами из США и Европы, который располагался в районе Одессы.

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Евгения Наумова
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