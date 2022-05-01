Минобороны сообщило об уничтожении ангара с американским оружием на Украине

Минобороны заявило, что ракетами «Оникс» был уничтожен ангар с оружием из США на Украине

Вооруженными силами России в районе Одессы ракетами «Оникс» был уничтожен ангар с оружием и боеприпасами из США и Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, его слова приводит ТАСС.

«Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — объяснил он.

Ранее стало известно, что экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России опубликовало кадры заряжания авиаракет, взлет вертолета и нанесения ударов по украинским позициям.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).