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Минобороны России сообщило о нанесении вертолетами Ка-52 удара по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 военных объектов и техники ВСУ

Фото: РИА Новости

Экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Ведомство опубликовало кадры заряжания авиаракет, влет вертолета и нанесения экипажем Ка-52 ударов по украинским позициям и его возращения на базу.

«Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более 5 километра. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ», — рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, а также осуществляет авиационную поддержку подразделений, которые выполняют задачи в ходе военной спецоперации.

Ранее Министерство обороны России заявило, что авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ за день.

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Варвара Кошечкина
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