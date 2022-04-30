Минобороны сообщило об уничтожении пяти складов горючего и боеприпасов ВСУ

Минобороны сообщило, что ВКС РФ поразили пять складов боеприпасов и горючего ВСУ

Авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ за день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Были поражены восемь районов сосредоточения военной техники и живой силы противника, а также пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня и два опорных пункта. «Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области», — заявил Конашенков.

Авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего за день, уничтожены свыше 200 националистов, сообщил представитель Минобороны РФ.

