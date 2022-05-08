ВСУ снова обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ДНР в СЦКК: войска Украины обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами

Представительство Донецкой народной республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Донецка крупнокалиберными снарядами со стороны украинских войск. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным представительства, обстрел Петровского района города произошел в 23.55, было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки выпустили сто снарядов из БМ-21 «Град» по Золотому-5 в ЛНР. По данным представителей ЛНР, в результате обстрелов погибла женщина, трое граждан получили ранения. Также повреждены 20 жилых домов, школа и психоневрологический диспансер.