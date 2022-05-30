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В СКР начали расследование после гибели пяти жителей Донецка из-за обстрела

В СКР начали расследование после гибели пяти мирных жителей при обстреле Донецка

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские следователи начали расследование после обстрела Донецка. Об этом в понедельник, 30 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 30 мая украинские силовики обстреляли столицу Донецкой народной республики (ДНР). В результате, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, были ранены 16 человек, повреждены две школы и гимназия. Сведения о пострадавших сейчас уточняются.

Сотрудники СКР установят личности военных, причастных к этому преступлению, и дадут их действиям правовую оценку.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело после обстрела Вооруженных сил Украины машины с журналистом агентства «Россия сегодня» в Луганской народной республике.

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Елизавета Новикова
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