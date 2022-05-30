В ЛНР сообщили о погибших и пострадавших из-за обстрела Стаханова

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Стаханова со стороны ВСУ, есть погибший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по городу Стаханову в Луганской народной республике (ЛНР). В результате погиб один человек, восемь пострадали.Об обстреле в своем Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15:50 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО "Ураган" (три снаряда)», — говорится в сообщении.

Как сообщили Луганскому информационному центру в местной администрации, в результате удара пострадали восемь человек, один человек погиб.

30 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил об обстреле Донецка со стороны украинских силовиков. В результате погибли три человека, один их них ребенок. Также стало известно о 18 пострадавших, среди которых тоже есть дети.