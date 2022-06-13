Пропавший в лесах Амазонки британский журналист найден мертвым

Британский журналист Дом Филлипс и его проводник Бруно Перейрой найдены мертвыми

Пропавшие в тропических лесах Амазонки британский журналист Дом Филлипс и его проводник и эксперт по коренным народам Бруно Перейрой были найдены мертвыми. Об этом сообщает The Guardian.

Посол Бразилии в Великобритании сообщил семье журналиста издания, что Филлипс найден привязанным к дереву, однако не стал сообщать точного местоположения. Жена журналиста подтвердила, что найденные тела действительно принадлежат ее супругу и проводнику, однако их необходимо осмотреть и провести экспертизу.

Это произошло после того, как поисковая группа обнаружила в воде ботинки и рюкзак, принадлежащие Филлипсу, а также брюки, ботинки и медицинскую карту Перейры. Полиция подтвердила, что вещи были найдены во время поисков в районе Джавари, где они исчезли.

По информации Daily Mail, по делу задержан 41-летний Амарилдо да Кошта де Оливейра. На его рыбацкой лодке были найдены следы крови и незаконные боеприпасы. Однако подозреваемый не признает вину и заявляет, что боеприпасы нужны для ловли рыбы.

Дом Филлипс и Бруно Перейрой организовали поездку с целью сделать репортаж об отдаленных районах джунглей недалеко от границы с Перу и Колумбией, где проживает самое большое в мире количество неконтактных коренных жителей. Дикий и беззаконный регион привлекает банды, занимающиеся контрабандой кокаина, а также нелегальных лесозаготовителей, шахтеров и охотников.

Мужчины пропали 5 июня. Последний раз их видели в районе населенного пункта Сан-Габриэл. На поиски мужчин отправилась группа, состоящая из коренного населения, однако это не дало результата. После чего к делу присоединились Федеральная полиция и Вооруженные силы Бразилии. Сотрудники полиции отметили, что сосредоточены на допросах браконьеров и незаконных рыбаков в этом районе, поскольку они часто вступали в конфликты с Перейрой, когда он организовывал патрулирование резервации местными жителями.

Президент Бразилии Жаир Болсонару предположил, что журналиста и его проводника могли казнить.

