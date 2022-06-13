В РАН исключили вступление Финляндии в НАТО без Швеции

Сотрудник РАН Данилов исключил вступление Финляндии в НАТО без Швеции

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов заявил, что вступление в НАТО без Швеции неприемлемо для Финляндии. Об этом он сообщил в беседе РИА Новости.

Эксперт объяснил, что политические элиты в Швеции и Финляндии связаны. Поэтому раздельное решение НАТО о членстве этих стран в альянсе способно подорвать социально-политическую ситуацию внутри них. По этой причине Данилов исключил вступление Финляндии в НАТО без Швеции.

«Финляндия подает очень ясный сигнал, что вариант одобрения ее заявки на саммите в одиночном порядке при неодобрении шведской заявки для Финляндии неприемлем. Финская позиция вполне прагматична, поскольку по многим причинам вступление без Швеции невозможно, это разрушит социально-политическую ситуацию в стране и поставит под вопрос весь политический процесс в дальнейшем», — подчеркнул сотрудник РАН.

По словам Данилова, в 2016 году по поручению МИД Финляндии был сделан доклад о возможности отказа страны от нейтрального статуса, а также ее потенциальное вступление в НАТО. В документе подчеркивалось, что «вне зависимости от того, какой путь выберут Финляндия и Швеция, они должны идти парой, тандемом».

Ранее Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции. Об этом сообщил глава государства в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.