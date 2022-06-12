Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Ниинисте заявил Столтенбергу об отказе вступать в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Хельсинки откажется вступать в альянс без Стокгольма. Его слова приводит норвежский телеканал NRK.

«Я говорю, что шведское дело — наше дело», — подчеркнул он, объяснив, что страны будут двигаться вперед лишь «рука об руку».

Ранее сообщалось, Саули Ниинисте удивила озабоченность Турции по вопросам терроризма. Он заверил, что государство в этом вопросе придерживается общей линии других членов НАТО.

В начале июня Анкара поставила перед Стокгольмом и Хельсинки десять условий, которые необходимо выполнить для беспрепятственного вхождения в НАТО. Такие условия прежде всего связаны с поимкой членов организаций, признанных в Турции террористическими. Анкара предложила Швеции и Финляндии поддержать ее в борьбе с РПК и организацией «Хизмет».