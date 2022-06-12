Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президента Финляндии удивила позиция Турции по терроризму

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что удивлен озабоченности Турции по терроризму

Фото: Leah Millis / Reuters

Финляндию удивляет озабоченность Турции по вопросам терроризма, заявил президент страны Саули Ниинисте. Он заверил, что государство в этом вопросе придерживается общей линии других членов НАТО, передает РИА Новости.

Ниинисте ранее провел совместный пресс-брифинг с генсеком североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в финском местечке Култаранта. На мероприятии финский лидер подчеркнул, что не видит серьезных разногласий по поводу того, как страна ведет себя в вопросе терроризма.

По его словам, НАТО поддерживает переговоры, и в ближайшей перспективе пройдут встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции. Хельсинки предоставили исчерпывающую информации о своей борьбе с терроризмом, добавил Ниинисте.

Финляндия рассчитывает, что эта встреча поможет Турции развеять все сомнения.

10 июня финский лидер спешно отменил ужин с королем Швеции из-за слов президента России Владимира Путина о том, что Петр I «ничего не отбирал у Швеции», а, наоборот, возвращал. При этом чиновники из Хельсинки эти данные опровергли.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Устройство заложили и взорвали вблизи ГУ МВД в Мелитополе
Тарасова отреагировала на слова генерального директора WADA о деле Валиевой
Эрдоган оценил возможность проведения досрочных выборов президента Турции
Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции
В Пекине выявили новый очаг COVID-19
Эрдоган захотел встретиться с Путиным и Зеленским
Важность голоса Турции по новым членам НАТО оценили
Россиянам рассказали о продаже алкоголя в новых «Макдоналдсах»
В «Спартаке» задумались над бойкотом Суперкубка в Санкт-Петербурге
Adidas подал в суд на Nike
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.