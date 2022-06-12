Президента Финляндии удивила позиция Турции по терроризму

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что удивлен озабоченности Турции по терроризму

Финляндию удивляет озабоченность Турции по вопросам терроризма, заявил президент страны Саули Ниинисте. Он заверил, что государство в этом вопросе придерживается общей линии других членов НАТО, передает РИА Новости.

Ниинисте ранее провел совместный пресс-брифинг с генсеком североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в финском местечке Култаранта. На мероприятии финский лидер подчеркнул, что не видит серьезных разногласий по поводу того, как страна ведет себя в вопросе терроризма.

По его словам, НАТО поддерживает переговоры, и в ближайшей перспективе пройдут встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции. Хельсинки предоставили исчерпывающую информации о своей борьбе с терроризмом, добавил Ниинисте.

Финляндия рассчитывает, что эта встреча поможет Турции развеять все сомнения.

10 июня финский лидер спешно отменил ужин с королем Швеции из-за слов президента России Владимира Путина о том, что Петр I «ничего не отбирал у Швеции», а, наоборот, возвращал. При этом чиновники из Хельсинки эти данные опровергли.