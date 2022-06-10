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Президент Финляндии спешно отменил встречу с королем Швеции из-за слов Путина

Ниинисте спешно отменил встречу с королем Швеции Густавом XVI из-за слов Путина о Петре I

Фото: Matt Dunham / AP

Президент Финляндии Саули Ниинисте спешно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI после того, как услышал слова российского коллеги Владимира Путина о Северной войне. Об этом пишет Daily Mail.

Во время встречи с предпринимателями Путин заявил, что Петр I «ничего не отбирал у Швеции», а, наоборот, возвращал. По мнению авторов заметки в таблоиде, уже через несколько часов после выступления российского политика Ниинисте вместе с супругой вернулся в Хельсинки, хотя у него была запланирована встреча с шведским королем и его женой.

При этом чиновники из Хельсинки опровергли мнение Daily Mail о том, что отъезд Ниинисте связан с заявлением Путина.

Кроме того, президент России в ходе своего выступления отметил, что на долю российских властей также выпала участь «возвращать и укреплять» ее суверенитет и территории.

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Виктория Кондратьева
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