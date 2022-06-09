Путин порассуждал об отношениях Петра I со Швецией

Президент Путин заявил, что Петр I ничего не отбирал у Швеции в Северную войну

Во времена Северной войны Петр I ничего не отбирал у Швеции, а наоборот, возвращал. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями, передает ТАСС.

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», — объяснил глава государства.

Он отметил, что на долю современной России также выпала участь «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

Ранее помощник президента Владимир Мединский на международном форуме «История для будущего. Образ Петра» заявил, что площадь России не навсегда уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР.

Кроме того, он презентовал книгу о Петре I, которая является первым томом документально-художественной серии «Собиратели земли русской». По словам помощника президента, серия будет посвящена тем правителям России, при которых страна увеличивалась и становилась больше.