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Путин порассуждал об отношениях Петра I со Швецией

Президент Путин заявил, что Петр I ничего не отбирал у Швеции в Северную войну
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Во времена Северной войны Петр I ничего не отбирал у Швеции, а наоборот, возвращал. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями, передает ТАСС.

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», — объяснил глава государства.

Он отметил, что на долю современной России также выпала участь «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

Ранее помощник президента Владимир Мединский на международном форуме «История для будущего. Образ Петра» заявил, что площадь России не навсегда уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР.

Кроме того, он презентовал книгу о Петре I, которая является первым томом документально-художественной серии «Собиратели земли русской». По словам помощника президента, серия будет посвящена тем правителям России, при которых страна увеличивалась и становилась больше.

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Никита Абрамов
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