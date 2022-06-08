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Мединский заявил о дальнейшем увеличении площади России

Мединский заявил, что площадь России будет только увеличиваться

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Площадь России не навсегда уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР. Такое мнение на международном форуме «История для будущего. Образ Петра» выразил помощник президента Владимир Мединский, его слова передает РИА Новости.

Эти слова он произнес во время презентации книги о Петре I, которая является первым томом документально-художественной серии «Собиратели земли русской». По его словам, серия будет посвящена тем правителям России, при которых страна увеличивалась и становилась больше.

«Тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», — добавил Мединский.

8 июня власти Запорожской области заявили о проведении референдума по вхождению в состав России. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, соответствующее решение уже принято местными властями. Также он отметил, что референдум пройдет в 2022 году.

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Никита Абрамов
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