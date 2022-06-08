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В Запорожской области анонсировали референдум по присоединению к России

Власти Запорожской области заявили о проведении референдума по вхождению в состав России

Фото: РИА Новости

В Запорожской области проведут референдум по вхождению региона в состав России. Соответствующее решение уже принято местными властями, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время», — рассказал Рогов.

По мнению члена главного совета ВГА, большинство жителей области хотят «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России». Чем раньше пройдет референдум по присоединению к РФ, подчеркнул он, тем быстрее «наладится жизнь».

Ранее власти Запорожской области заявляли, что говорить о референдуме можно лишь тогда, когда будет освобождена столица региона — Запорожье, где проживает почти половина населения области.

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Алевтина Запольская
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