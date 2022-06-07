В Запорожской области назвали условие для референдума о присоединении к России

В Запорожской области заявили, что присоединение к РФ возможно после освобождения столицы

Говорить о проведении в Запорожской области референдума о присоединении к России можно будет после того, как будет освобождена столица региона Запорожье. Такое условие назвал первый замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Артем Шарлай, передает РИА Новости во вторник, 7 июня.

По словам Шарлая, данная идея в регионе уже обсуждается, в частности прорабатываются технические моменты. Однако пытаться реализовать ее до освобождения Запорожья, где проживает почти половина населения области, нецелесообразно.

«Жители самого города Запорожье сейчас проголосовать не смогут, потому что, если они скажут "да", что "хотим в Россию", их тут же Служба безопасности Украины заберет в свои застенки, люди там запуганы», — пояснил представитель администрации.

Он также подчеркнул, что навсегда переносить столицу Запорожской области в Мелитополь, который уже перешел под контроль российских военных, не имеет смысла. По его словам, в Запорожье уже существует инфраструктура, которая гораздо лучше подходит для выполнения функций главного города региона. «Логичнее просто освободить город, вернуть его к нормальной мирной жизни, и туда переедут органы власти из Мелитополя», — добавил Шарлай.

Ранее в июне глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожской области хотят, чтобы регион присоединился к России в качестве федерального округа.