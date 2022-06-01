В Запорожье захотели присоединиться к России в качестве федерального округа

Власти Запорожской области захотели присоединения региона к России в качестве ФО

Власти Запорожской области хотят, чтобы регион присоединился к России в качестве федерального округа. Об этом заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, его слова приводит РИА Новости.

«Кроме как с Российской Федерацией мы свое будущее не видим», — заявил Балицкий.

Он также выразил надежду на то, что Запорожская область станет федеральным округом России.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов могут состояться уже в этом году. Речь идет о присоединении Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса.

В Кремле уверены, что жители этих регионов примут наилучшее решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.