В Запорожье захотели присоединиться к России в качестве федерального округа
Власти Запорожской области хотят, чтобы регион присоединился к России в качестве федерального округа. Об этом заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, его слова приводит РИА Новости.
«Кроме как с Российской Федерацией мы свое будущее не видим», — заявил Балицкий.
Он также выразил надежду на то, что Запорожская область станет федеральным округом России.
Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов могут состояться уже в этом году. Речь идет о присоединении Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса.
В Кремле уверены, что жители этих регионов примут наилучшее решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.