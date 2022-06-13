Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильном ветре в Москве

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и усилении ветра до 15 метров в секунду в период с 13:00 до 21:00 в понедельник, 13 июня. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте столичного главка МЧС.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями находящимся за рулем россиянам рекомендуют снизить скорость движения автомобиля, увеличить дистанцию между впереди идущими транспортными средствами, избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений и опережений. В пресс-службе предупредили, что грозы ухудшают видимость на дороге, что может спровоцировать аварию. По словам специалистов, в такую погоду следует парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям России лето с безветренной погодой и умеренной влажностью. По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями.