В российском бюджете нашли нарушения на сотни миллиардов рублей

Счетная палата нашла нарушения на 676 миллиардов рублей при оценке бюджета за 2021 год

При оценке российского бюджета за 2021 год Счетная палата нашла нарушения на сотни миллиардов рублей, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Алексей Кудрин. Содержание разговора изложено на сайте Кремля.

«При оценке бюджета — мы тоже сейчас заключение закончили — мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчета правительства, вместе с тем тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей. В основном это бухгалтерский учет», — сообщил Кудрин.

По его словам, большую часть нарушений исправили еще в ходе самой проверки. По его словам, часто нарушения связаны с постановкой на учет имущества или зданий, которая иногда затягивается «на месяцы и даже годы».

При этом Кудрин пояснил, что в прошлом году правительство впервые за пять лет выполнило бюджет на 97,5 процента, что стало самым высоким показателем выполнения расходов, даже с учетом увеличения бюджета на два триллиона рублей в силу антикризисных мер.

В ходе разговора руководитель Счетной палаты также назвал самую неуспешную из госпрограмм в России — развитие космической деятельности. Наиболее успешными же оказались программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса и программа «Доступная среда».