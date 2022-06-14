Популярная юмористка рассказала о последствиях серьезной болезни

Юмористка Мягкова рассказала, что страдала от сильной утомляемости после коронавируса

Популярная российская юмористка и создательница шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова описала проблемы со здоровьем, с которыми столкнулась после перенесенного в январе коронавируса. На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) она рассказала, что страдала от сильной утомляемости.

Мягкова отметила, что перенесла болезнь легко, однако последствия коронавируса оказались тяжелыми. «Я целый месяц потом уставала очень сильно, и очень быстро и постоянно бросало из холода в жару, я каждое утро просыпалась с мокрой головой (...). Я еще тупила жестко, иногда просто сидела, смотрела в точку и ни о чем не думала», — написала она.

По словам юмористки, первое время после серьезной болезни она медленно говорила. Помимо того, у нее возникли сложность с приемом многочисленных лекарств. «Поэтому мне подарили капельницу! Послали! Прикиньте, как букет цветов, только медсестру и капельницы», — рассказала она.

Ранее Мягкова также рассказала о переживаниях из-за грубых сообщений от телезрителей. Она призналась, что поначалу сильно беспокоилась из-за таких посланий и могла плакать из-за них.