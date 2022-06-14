Умер участник известной команды КВН

Участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халил Мусаев умер после инсульта

Участник известной команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер и герой скетч-шоу «Горцы от ума» Халил Мусаев умер после того, как был госпитализирован с инсультом. О его смерти сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 14 июня, дагестанский общественник Шамиль Хадулаев.

«И все-таки Халил [Мусаев] ушел от нас», — написал Хадулаев и выразил соболезнования близким актера. Другие подробности произошедшего он не раскрыл.

За несколько дней до этого, в воскресенье, 12 июня, другой актер шоу «Горцы от ума» Эльдар Иразиев сообщил, что Мусаев попал в больницу. «Со вчерашнего вечера в махачкалинской больнице борется за свою жизнь. Ишемический инсульт, инфаркт мозга. Если учитывать, что не так давно у него уже был инсульт, то дела совсем плохи», — написал Иразиев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Халил Мусаев родился и вырос в Дагестане. В 90-е годы выступал в КВН в составе чемпионов Высшей лиги, команды «Махачкалинские бродяги». Помимо того, он снимался в скетч-шоу «Даешь молодежь!», выходившем на телеканале СТС, и в ряде российских комедийных фильмов и сериалов.