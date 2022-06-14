Берлин взял бывшую немецкую «дочку» «Газпрома» в долгосрочное управление

Германия возьмет бывшую «дочку» «Газпрома» под долгосрочное внешнее управление

Власти Германии объявили, что возьмут бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania в долгосрочное внешнее управление, пишет ТАСС.

Кроме того, немецкое правительство выделит предприятию заем для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения возможного банкротства. О его условиях ничего не сообщается.

13 июня Bloomberg сообщил о планах Берлина выделить «миллиарды долларов» для спасения Gazprom Germania. В качестве возможного кредитора называлась банковская группа KfW.

В конце марта «Газпром» вышел из капитала Gazprom Germania и всех ее активов, после чего компания попала под управление национального энергетического регулятора, а Россия ввела в отношении нее санкции. Изначально планировалось, что такая мера будет временной и продлится несколько месяцев.