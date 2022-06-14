Россиянин пойдет под суд за убийство бывшей сожительницы и ее отца

Жителя Новороссийска осудят за убийство бывшей сожительницы и ее отца сучкорубом

В Новороссийске 25-летний местный житель пойдет под суд по обвинению в совершении двойного убийства и покушении на убийство 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным следствия, летом 2021 года россиянин взял в долг у бывшей 36-летней сожительницы 110 тысяч рублей, но в назначенный срок решил не отдавать ей деньги, а убить ее. 26 октября 2021 года он взял перчатки, балаклаву и орудие преступления — садовый сучкоруб, а также сменную одежду. Приехав к ней в станицу Натухаевскую, мужчина отключил электричество в доме, чтобы выманить жертву на улицу, однако женщина отправила узнать причину отключения света своего 60-летнего отца. Когда тот вышел из дома, обвиняемый нанес ему сучкорубом более 22 ударов. От полученных травм пенсионер скончался на месте. На шум из дома выбежала его дочь, которую фигурант дела также убил пятью ударами сучкорубом в шею и голову. Свидетелем двух убийств стал несовершеннолетний сын женщины, однако обвиняемый не успел с ним расправиться, потому что мальчик сбежал и позвал на помощь.

Сотрудники краевого управления СКР оперативно задержали предполагаемого убийцу и поместили в СИЗО.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края, которые проводят задержание мужчины.