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Посол заявил о борьбе России с желающими глобального доминирования силами

Посол в Ереване Копыркин заявил о борьбе РФ с желающими глобального доминирования силами
Сергей Копыркин

Сергей Копыркин. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что РФ находится на переднем крае борьбы с силами, ориентированными на глобальное доминирование. Его слова приводит РИА Новости.

Копыркин подчеркнул, что российску культуру в силу ее многонациональной природы отличает открытость и готовность к плодотворному взаимодействию с культурами других стран. Поэтому такой подход определяет стержневые внешнеполитические установки, среди которых курс на формирование многополярного мира, который сочетает многообразие цивилизаций, традиций, идентичностей вместе с взаимодействием на основе принципов равноправия, взаимного уважения и приверженности международному праву.

По словам российского посла, отстаивание этих принципов выводит Россию на передний край борьбы с теми силами, которые ориентированы на глобальное доминирование. «Особо явственно это проявляется сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины», — отметил Копыркин.

Он добавил, что спецоперация была по сути навязана теми, кто в течение многих лет «высокомерно отказывался прислушиваться к озабоченностям» России.

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля для защиты России от военной угрозы, создаваемой странами Запада и Украиной, для завершения войны в Донбассе и защиты населения ДНР и ЛНР. 11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация должна положить конец доминированию США на международной арене.

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Марина Совина
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