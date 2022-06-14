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США «разрешили» Европе самостоятельно определять объемы поставок оружия Киеву

В Белом доме заявили, что Европа сама должна определять объемы поставок вооружения Киеву

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о разрешении США европейским странам самостоятельно определять объемы поставок вооружения Киеву, сообщает ТАСС.

«Что касается союзников, то мы видели, как они принимают участие своими способами. Считаю, что им решать, как они хотят оказывать помощь Украине. Однако мы видели как коалиция, когда дело касаются наших союзников по НАТО, наших европейских партнеров, действует сплоченно таким образом, чтобы помочь Украине. И во многом это объясняется лидерством нынешнего президента США», — заявила официальный представитель американской администрации.

По ее словам, Вашингтон внимательно следит за тем, как развивается ситуация на Украине. Она отметила, что Запад должен увеличить военную помощь Киеву, чтобы он мог противостоять российским войскам.

Ранее Жан-Пьер заявила о стремлении США добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, несмотря на то, что Москва не изъявляет желание вести диалог, Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить Киеву наилучшую позицию на переговорах.

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Марина Совина
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