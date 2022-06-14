Российские регионы рекордно заработали

Доходы бюджетов российских регионов с января по май рекордно выросли

Российские регионы в первые пять месяцев 2022 года рекордно заработали, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА. Доходы бюджетов с января по май выросли на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,2 триллиона рублей.

По оценкам аналитиков АКРА, величина доходов региональных бюджетов в январе-мае нынешнего года достигла исторического максимума. В то же время, собственные доходы регионов, без учета субсидий из федерального бюджета, выросли на 30 процентов — до 5,8 триллиона рублей.

Наибольший прирост регионам обеспечила повышенная собираемость налога на прибыль: рост на 40 процентов с трех до 4,2 триллиона рублей. Рост бюджетных доходов в мае так же составил 40 процентов — с одного до 1,4 триллиона рублей.

Лидерами по показателю роста бюджетных доходов стали Кемеровская область (170 процентов), Хакасия (120 процентов) и Новгородская область (85 процентов). Согласно предварительным данным, за первые пять месяцев года снижение доходов бюджета не зафиксировано ни в одном регионе.