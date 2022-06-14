Роднянский объявил об отказе от работы в России

Продюсер Александр Роднянский объявил, что не будет заниматься российским кино

Продюсер Александр Роднянский в своем Telegram-канале объявил об отказе от работы в России и подчеркнул, что не будет заниматься фильмами и сериалами на русском языке.

«Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках», — написал кинематографист.

Он отметил, что у него есть планы, связанные с Украиной. По словам Роднянского, в настоящее время он думает о проекте, который «значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссеров, авторов и продюсеров», а также поможет им интегрироваться в международный кинематограф.

Продюсер также подтвердил, что в этом году фестиваль «Кинотавр» не состоится из-за военной спецоперации России на территории Украины. Он заявил, что проводить праздники кино в таких условиях невозможно из этических соображений.

Александр Роднянский — режиссер, продюсер и медиаменеджер. Он входит в топ-500 наиболее влиятельных людей мировой киноиндустрии по версии Variety. Роднянский также является президентом «Кинотавра» и членом Американской академии кинематографических искусств и наук.