У россиян появилась возможность помочь смертельно больным людям за один рубль

В России стартовал проект по развитию Федерального регистра доноров костного мозга

У россиян появилась возможность помочь людям, страдающим от смертельной болезни, за один рубль. Речь идет о запуске проекта по развитию Федерального регистра доноров костного мозга, который будут курировать Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова (РНИМУ) и лаборатория «Ситилаб». Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба университета.

Пересадка костного мозга является единственной надеждой для людей, лечащихся от различных форм лейкоза, апластической анемии, тяжелых форм иммунодефицита, а также для пациентов с некоторыми врожденными генетическими патологиями. Однако вероятность найти подходящего донора — одна к десяти тысячам.

«Регистр доноров костного мозга в РНИМУ имени Пирогова загрузил первые образцы в информационную систему 25 февраля 2020 года. В 2020 году в регистр могли вступить участники донорских акций в нашем университете (четыре раза в год). В 2021 году такая возможность появилась у доноров отделения переливания крови Российской детской клинической больницы РНИМУ, а с 1 июня 2022, в День защиты детей, Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», — рассказал начальник отдела по развитию регистра доноров костного мозга Тигран Мурадян.

Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с сетью лабораторий «Ситилаб» к регистру могут присоединиться желающие со всех регионов страны. Лаборатория предоставляет возможность вступить в регистр за один рубль. Добровольцем может оказаться любой гражданин России в возрасте от 18 до 40 лет.

Ранее стало известно, что большинство россиян (60 процентов) хотя бы раз становились донорами крови. 79 процентов из них — альтруисты: 53 процента хотят помочь людям, 16 процентов — близким или конкретному реципиенту, а каждый десятый делится жизненной энергией, потому что есть время и возможность.