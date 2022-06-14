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Белый дом раскрыл планы Байдена на выборы в 2024 году

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер подтвердила планы Байдена идти на второй срок
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала планы действующего президента США Джо Байдена на участие в выборах на пост главы государства в 2024 году. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.

Жан-Пьер раскрыла планы Байдена на выборы в 2024 году и подтвердила его намерение идти на второй срок.

«Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Все, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она также опровергла заявления из материала газеты New York Times, что возраст 79-летнего Байдена является проблемой для его выдвижения на второй срок. Она подчеркнула, что администрация США не фокусируется на этом аспекте. Жан-Пьер отметила, что Байден сосредоточен на работе для граждан страны и улучшении их жизней.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о попытке отказать ему в участии в следующих выборах. В этом он обвинил специальный комитет палаты представителей Конгресса, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года.

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Марина Совина
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