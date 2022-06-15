Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Минфин США обеспокоился избыточным использованием санкций против России

Замглавы Минфина США Адейемо обеспокоился, что санкции против РФ могут стать избыточными

Фото: Jim Bourg / Reuters

Американская администрация обеспокоена избыточным использованием санкций против России. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления на слушаниях в Конгрессе США. «Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил замглавы американского Минфина.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин США обеспокоился избыточным использованием санкций против России
В России появится новый способ оплаты картой «Мир»
Малышева и Шубин назвали способы избавиться от вызванной стрессом головной боли
Раскрыты подробности программы ПМЭФ
В «Ростехе» признали бессмысленность попыток полного импортозамещения
Блогерша назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью
Пентагон подтвердил поставку гаубиц M777 Украине
Минстрой России обозначил свои первоочередные задачи в ДНР и ЛНР
Раскрыта тема предстоящей речи Путина на ПМЭФ
Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Донбассе и Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.