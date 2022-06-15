Минфин США обеспокоился избыточным использованием санкций против России

Замглавы Минфина США Адейемо обеспокоился, что санкции против РФ могут стать избыточными

Американская администрация обеспокоена избыточным использованием санкций против России. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время выступления на слушаниях в Конгрессе США. «Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил замглавы американского Минфина.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.