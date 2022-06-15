В Херсонской области сообщили об ажиотажном спросе на российские паспорта

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил об ажиотажном спросе на паспорта России

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российских паспортов. Об этом РИА Новости сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, уже подано свыше 10 тысяч заявок на гражданство России, и очереди становятся «все больше и больше».

14 июня Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически является безвозвратно российской. Он добавил, что необходимо понимать, что в регионе «Украина закончилась», нужно перестраиваться, получать паспорта Российской Федерации и помнить, что в ее составе жителям края «будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».