Российского криминального авторитета и его банду задержали под Владимиром

Во Владимирской области задержали вымогавшего один миллион рублей криминального авторитета

Во Владимирской области в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД, ФСИН, ФСБ при силовой поддержке спецподразделения полиции задержали 39-летнего криминального авторитета и троих его подчиненных в возрасте от 31 до 36 лет. Об этом в среду, 15 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По данным следствия, преступную группировку возглавлял местный житель, который занимал высокое положение в преступной иерархии. Другие члены этого сообщества были обязаны беспрекословно слушать все его указания. Банда злоумышленников вымогала у жителя Киржача деньги и имущество на сумму свыше миллиона рублей, неоднократно угрожая ему физической расправой.

В квартирах фигурантов прошли обыски. У них изъяли оружие с нечитаемыми серийными номерами, патроны, техническое оборудование, платежные средства и другие значимые для расследования предметы. Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области поместили подозреваемых в СИЗО.