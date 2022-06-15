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Российского криминального авторитета и его банду задержали под Владимиром

Во Владимирской области задержали вымогавшего один миллион рублей криминального авторитета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Во Владимирской области в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД, ФСИН, ФСБ при силовой поддержке спецподразделения полиции задержали 39-летнего криминального авторитета и троих его подчиненных в возрасте от 31 до 36 лет. Об этом в среду, 15 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По данным следствия, преступную группировку возглавлял местный житель, который занимал высокое положение в преступной иерархии. Другие члены этого сообщества были обязаны беспрекословно слушать все его указания. Банда злоумышленников вымогала у жителя Киржача деньги и имущество на сумму свыше миллиона рублей, неоднократно угрожая ему физической расправой.

В квартирах фигурантов прошли обыски. У них изъяли оружие с нечитаемыми серийными номерами, патроны, техническое оборудование, платежные средства и другие значимые для расследования предметы. Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области поместили подозреваемых в СИЗО.

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Екатерина Власова
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