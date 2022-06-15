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Депортация мигрантов из Британии в Руанду сорвалась

Британия отменила рейс для отправки нелегальных мигрантов в Руанду после возражений ЕСПЧ

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Власти Великобритании отменили первый же рейс для нелегальных мигрантов, направлявшийся в Руанду, после вмешательства Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет Associated Press.

В судебном органе подчеркнули, что решение об отправке нелегалов в другую страну может обернуться серьезной угрозой для их жизни. Решение Британии об отмене рейса стало завершением трех дней судебных разбирательств со стороны адвокатов мигрантов. Они подали огромное количество апелляций к решению британских властей, стремясь остановить депортацию всех, кто был включен в соответствующий список.

Министр внутренних дел страны Прити Пател, комментируя отмену рейса, назвала произошедшее разочаровывающим. «Наша юридическая команда изучает каждое решение, принятое в отношении этого рейса, а подготовка к следующему начинается уже сейчас», — подчеркнула министр.

Число пересекающих границу Великобритании в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек, в связи с чем Лондон подписал соглашение с Кигали о депортации нелегалов в Руанду.

Виктория Кондратьева
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