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Спор о рыбалке закончился убийством россиянина

В Екатеринбурге мужчина зарезал одного и ранил второго человека во время спора о рыбалке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека в городском парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, вечером 12 июня у дома на улице Колмогорова было обнаружено тело мужчины. Там же нашли пожилого местного жителя с колото-резаными ранениями и увезли в больницу. После осмотра места преступления и изучения записей с уличных видеокамер, допросов местных жителей, ставших очевидцами преступления, был установлен подозреваемый.

Вечером 14 июня его нашли и доставили к следователю. По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в парке завязал спор с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки. В ходе конфликта подозреваемый нанес ему ранения ножом. В этот момент за пострадавшего заступился проходивший мимо местный житель 1983 года рождения. Подозреваемый ударил его ножом в шею, отчего тот скончался на месте.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

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Любовь Ширижик
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