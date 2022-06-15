В европейской стране захотели разрешить неоязычникам венчаться

Национальный блок Латвии выступил с инициативой разрешить неоязычникам венчаться

Латвийским неоязычникам могут разрешить венчаться. С такой инициативой выступили депутаты коалиции «Национальный блок», сообщает Telegram-канал издания BALTNEWS.

Фракция вынесла на обсуждение поправки к Гражданскому закону, в рамках которых предлагается разрешить адептам неоязыческой конфессии «Диевтуриба» проводить бракосочетание у священнослужителя при наличии у него разрешения в Латвии.

Другие конфессии в европейской стране, среди которых есть старообрядцы, адвентисты и прочие, могут заключать юридически оформленный брак и неоязычники хотят пользоваться такими же правами, отмечают депутаты.

Пока представители других партий не отреагировали на эту инициативу.

Латышское религиозное движение «Диевтуриба» возникло в 1920-е годы. Тогда ультранационалистическая пресса утверждала, что латыши являются потомками арийцев и должны «обновить арийскую латышскую религию».

В 2015 году в Эстонии разгорелся скандал в связи высказываниями председателя молодежного крыла партии EKRE Яака Мадисона (Jaak Madison), который заявлял, что в деятельности Гитлера было много позитивного, и призывал провести этническую чистку в стране.