Стали известны хедлайнеры фестиваля «Сердце Евразии-2022» в Уфе

Хедлайнером фестиваля «Сердце Евразии-2022» в Уфе станет группа «Пицца»

Организаторы VI международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который состоится в Уфе, раскрыли хедлайнеров форума. Подробности стали известны редакторам портала «Башинформ».

По информации издания, праздничные мероприятия будут проходить с 24 по 26 июня в амфитеатре конгресс-холла «Торатау» — уникальной природной чаше, откуда открывается панорама природных ландшафтов Уфы. Так, 24 июня состоится открытие фестиваля с программой «Рожденные в Башкортостане», на котором выступят участники шоу «Голос», народный артист Олег Касимов, а также арт-проект «ТенорА XXI века» и группа «Пицца».

На второй день форума под названием «Симфоническая ночь» жители и гости республики смогут услышать шедевры мировой классики в исполнении Национального симфонического оркестра Башкортостана.

Отмечается, что главный гала-концерт «Сердце Евразии-2022» состоится 26 июня и будет посвящен Дню молодежи. В этот день на сцену выйдут молодые артисты, а именно, лауреат всероссийских конкурсов Гульнара Байгузина, Эдуард Хуснутдинов, Nail Bashstyle и другие. Кроме того, запланированы выступления групп «Бишбармак», «Дервишхан», «Намгар» и «HasSak».

Вдобавок на упомянутом мероприятии споют заслуженный артист России Сергей Трофимов (Трофим) и Дима Билан. По традиции фестиваль закончится праздничным фейерверком.

В июне более 200 музыкантов выступят на джазовом фестивале под Екатеринбургом. Международный фестиваль EverJazz состоится в субботу, 18 июня, при поддержке Фонда президентских грантов. По ее словам, хедлайнерами в этом году станут кубинец Карлос Хэчавария с проектом Jazz Park, а также большой оркестр New Blood Big band и квинтет Дмитрия Мосьпана из Москвы.