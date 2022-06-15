В Алтайском крае в августе пройдет гастрономический фестиваль

В рамках празднования 85-летия Алтайского края проведут гастрономический фестиваль

В Алтайском крае захотели отпраздновать 85-летие региона гастрономическим фестивалем «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». Как уточняет со ссылкой на краевое правительство «Интерфакс», мероприятие пройдет в конце августа.

Готовясь к мероприятию, организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, включающую презентацию продукции алтайских производителей на специальных тематических площадках, дегустации, консультации с диетологами, а также многочисленные конкурсы с розыгрышем призов. Отмечается, что для маленьких гостей будет организована специальная игровая зона.

Рассказывая о предстоящем фестивале, замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков указал, что такое масштабное мероприятие в регионе проведут впервые. По его словам, в прошлом власти устраивали отраслевые фестивали, такие как «Праздник хлеба» и «День мясного гурмана», однако в этот раз планируется представить и другие группы брендовых продуктов.

В ходе заседания оргкомитета Кондыков указал, что организаторы надеются с помощью фестиваля поддержать региональных производителей и повлиять на популярность алтайской продукции.

Ранее сообщалось, что в Череповце 26 июня проведут фестиваль граффити. В роли организатора мероприятия выступит общественная организация «Энергия города», которая выиграла городскую субсидию на проект «Делаем наш город ярче».