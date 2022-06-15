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В Москве установят памятник Жанне Фриске

В Москве установят памятник покойной российской певице Жанне Фриске

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве в 2022 году установят памятник покойной российской певице Жанне Фриске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».

В столице появится бронзовый бюст артистки. Основу монумента создал скульптор Салават Щербаков. По словам представителей проекта, установка памятника обсуждалась в 2021 году. Для детального воспроизведения внешности Фриске скульптор изучил сотни ее портретов.

Родным певицы показали глиняный эскиз памятника. «У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то полные счастья и жизни. Это же не сыграешь, это надо прочувствовать», — заявил Щербаков. Бюст должны установить в ближайшее время, однако конкретное место не указано.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет. Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

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Нина Ташевская
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