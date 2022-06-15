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Посол Украины выдвинул требования канцлеру Германии

Посол Украины Мельник выдвинул требования канцлеру Германии Шольцу по вооружению и ЕС

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Посол Украины Андрей Мельник выдвинул требования канцлеру Германии Олафу Шольцу перед его визитом в Киев. Об этом сообщает RTL.

Мельник заявил, что глава правительства Германии должен гарантировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС), а также обеспечить, чтобы «ЕС на следующей неделе принял это историческое решение единогласно».

Украинский посол также выразил надежду, что Шольц «перепрыгнет через тень немецкой нерешительности в вопросе тяжелого вооружения» и поставит на Украину необходимое ей оборудование. По его словам, для Германии такая поддержка станет исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе.

Ранее сообщалось, что страны НАТО значительно нарастили поставки оружия Украине еще до начала российской военной спецоперации. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил это 15 июня.

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Анастасия Заикина
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