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Европейские лидеры запланировали поездку в Киев для переговоров с Зеленским

Bloomberg: лидеры Германии, Франции и Италии посетят Киев 16 июня
Марио Драги и Эмманюэль Макрон

Марио Драги и Эмманюэль Макрон. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Киев 16 июня для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об поездке сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников, которые задействованы в организации поездки, главной темой визита европейских лидеров станет обсуждение новых пакетов финансовой и военной помощи для украинского государства. Собеседники агентства также предположили, что эта встреча позволит главам правительств западных стран внести ясность в основы плана о дальнейших отношениях с Россией.

Отмечается, что официальные представители Германии, Франции и Италии не стали подтверждать информацию о том, что главы государств запланировали ехать на Украину.

Ранее Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал результаты опроса об отношении европейских граждан к поддержке Украины. Они показали, что экономический кризис из-за украинского конфликта отвадил европейцев от активной поддержки Киева и теперь многие больше не хотят «справедливости» для Украины.

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Дмитрий Сотак
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