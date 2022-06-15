Назван срок замены иностранных лифтов на российские

Эксперт Клинков: на перестройку лифтовой отрасли в России потребуется два года

Российским производителям потребуется пара лет, чтобы полностью заменить поставку лифтов ушедших из страны западных компаний. Такой срок назвал руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами девелоперской компании «А101» Анатолий Клинков, его слова передает РИА Новости.

«В целом при наличии заказов, лифтовая отрасль России может перестроиться под нужды девелоперов в течение одного-двух лет», — заявил эксперт. На данный момент поставки в страну приостановили крупнейшие производители лифтов — американский Otis, финский Kone, немецкие Schindler и Thyssen.

Директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский считает, что после прекращения деятельности зарубежных производителей на территории России отечественным компаниям будет проще занять освободившуюся нишу, однако для этого понадобится время. По его словам, некоторые российские производители при заключении долгосрочного контракта согласны поставлять лифты по ценам на 20 процентов ниже, чем у западных и некоторых азиатских конкурентов.

Ранее в июне российским небоскребам спрогнозировали нехватку лифтов из-за ухода зарубежных производителей. Согласно отчету Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, в год в эксплуатацию вводится около 40 тысяч лифтов, 75 процентов из которых производятся в России, а 12,6 процента — в Белоруссии. Однако в 75 процентов входит и продукция компании Otis.