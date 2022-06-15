Microsoft закрыла Internet Explorer

В Microsoft 15 июня отключат браузер Internet Explorer

Компания Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня. Однако браузер планируют поддерживать еще несколько лет. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.

С 15 июня 2022 года Internet Explorer будет отключен на всех современных версиях Windows 10 (20H2 и более поздние обновления; 10 IoT, 20H2 и новее). Как уточняется, на Windows 11 браузер уже не найти, базовым браузером является Microsoft Edge.

При этом поддержание работоспособности Internet Explorer планируется на основе Edge вплоть до 2029 года, а возможно и дольше. Такой долгий срок перехода обусловлен необходимостью постепенной модернизации всех устаревших приложений, а также внедрением в старые версии Windows (которые поддерживают Internet Explorer) нового браузера от Microsoft. На данный момент в компании предупредили о необходимости своевременного переноса всех данных, в случае если пользователи хотят их сохранить.

В мае 2022 года в Microsoft рекомендовали пользователей Windows начать переход на браузер Edge, поскольку поддержка устаревшего браузера скоро закончится.