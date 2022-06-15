Нацгвардия поздравила Армию США кинохроникой с немецкими танками

Нацгвардия поздравила Армию США кинохроникой немецких танков времен Второй мировой войны

Национальная гвардия в честь годовщины Армии США опубликовала в своем Twitter кадры кинохроники, на которой, серди прочего, демонстрировались немецкие танки времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вперед, Армия!», — отмечалось в подписи к видео, в котором современные американские M1 Abrams чередовались с нацистскими Pz lll.

Позднее твит был удален.

Национальная гвардия — отдельный род войск, формирующийся из резервистов. Армия США (US Army) — официальное название Сухопутных войск.

В 2019 году американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания. Он разместил в своем Twitter плакат с поздравлением, однако ошибся с иллюстрацией. На картинке был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». На корабле был замазан бортовой номер, однако ретушер не заметил на корме военно-морской флаг Российской Федерации (синий Андреевский крест на белом фоне).