В Великом Устюге установили памятник Петру Первому

Памятник русскому царю Петру Первому установили в Великом Устюге

Памятник русскому царю Петру Первому установили в Великом Устюге в честь 350-летней годовщине со дня рождения правителя. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, монумент появился на набережной города — он представляет собой мраморную доску с портретом самодержца, вмонтированную в необработанный камень. Вдобавок композицию украшает старинный якорь.

«Новый арт-объект появился на территории бывшего речного вокзала. Напомню, самодержец-реформатор не единожды был в нашем древнем городе», — заявил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

По словам Кузьмина, памятник поставили по инициативе и при личном участии неравнодушных горожан. Среди них спортсмены, ветераны боевых действий, а также различные представители бизнеса.

В июне в Калужской области открыли памятник известному писателю Николаю Любимову. Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения литературного деятеля. «Памятник установили на бульваре рядом с бывшим зданием школы в Перемышле, где учился переводчик», — отметили в правительстве региона.