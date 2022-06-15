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На Украине погиб военный журналист Сергей Постнов

Военный журналист Сергей Постнов погиб в ходе специальной операции на Украине

Фото: совет ветеранов центрального аппарата ОВД

В ходе специальной операции на Украине погиб военный журналист, полковник Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата ОВД.

В составе группировки «V» он участвовал в установлении контроля над Гостомелем, а затем выполнял служебно-боевые задачи в ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Он погиб в ночь с 13 на 14 июня. Каких-либо подробностей его смерти не приводится.

Постнов занимал должность начальника группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии. Выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медалью Суворова.

5 июня стало известно о гибели на Украине генерал-майора ВС РФ Романа Кутузова. Он погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики.

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Марина Совина
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