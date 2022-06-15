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На сайте «Трибунал.ру» собрали информацию о преступлениях украинских неонацистов

Впервые опубликованы имена руководителей убийств мирных жителей Украины

Фото: Павлишак Алексей / ТАСС

Заработал интернет-портал, где планируется собрать исчерпывающую информацию о военных преступлениях на Украине, сообщили «Ленте.ру» участники общественной инициативы «Трибунал». Задача проекта запечатлеть и сохранить для истории свидетельства жертв, фотографии, видео и аудиозаписи начиная с 2014 года.

«Информации накопилась очень много, ее необходимо аккумулировать и сделать доступной для всех», — говорит один из инициаторов проекта, член Суда по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Таким образом можно будет «предложить людям достоверную информацию» в противовес многочисленным фейкам с украинской стороны.

«Тайное должно стать явным. Виновные обязательно ответят за свои преступления — собранные нами данные станут доказательной базой для будущих судебных процессов», — говорит член СПЧ.

На портале «Трибунал.ру» уже опубликованы закрытые данные о руководителях и исполнителях военных преступлений. Все данные в картотеке военных преступников проверены Военной прокуратурой. Сайт постоянно пополняется новой оперативной информацией, телеграм-канал проекта «Трибунал» позволяет следить за обновлениями и отправить свою информацию о зверствах украинских неонацистов.

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Татьяна Романова
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