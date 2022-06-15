Зеленского уличили в «язвительном выпаде» в адрес Меркель

Spiegel увидел в словах Зеленского об отношениях с ФРГ «язвительный выпад» в адрес Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечается в материале, в интервью телеканалу ZDF Зеленский заявил, что отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Олаф Шольц стал канцлером. По мнению автора статьи, подобное заявление можно рассматривать как «укол» в адрес Меркель, которая в недавнем интервью заявила, что все делала правильно.

Ранее экс-канцлер Германии дала интервью телеканалу Phoenix и объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, в 2008 году республика была другой страной, сильно разделенной в области внутренней политики и с «большим влиянием олигархов» на внутренние процессы.