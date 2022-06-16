В Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего»

Первые в истории международные «Игры Будущего» пройдут в Казани в 2024 году

Первые в истории международные «Игры Будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Выяснилось, что мероприятия могли состояться в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и на Федеральной территории «Сириус», однако право проведения досталось столице Татарстана. В торжественной обстановке табличку города-организатора вручили мэру Казани Ильсуру Метшину.

Согласно материалу, первые международные «Игры Будущего» будут идти девять дней по 15 дисциплинам. Отмечается, что в соревнованиях примут участие более тысячи человек. В ходе форума будут использованы последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100» состоялся в Нальчике. Отмечалось, что праздничные мероприятия, посвященные столетнему юбилею республики, в общей сложности длились пять дней. В ходе фестиваля зрители смотрели фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных форумов. Также в программе были запланированы творческие встречи с артистами.