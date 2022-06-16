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Российская школьница сбежала из дома после ЕГЭ

В Екатеринбурге 18-летняя школьница сбежала из дома после ЕГЭ
Полина Лаврентьева

Полина Лаврентьева. Фото: предоставила Светлана Лаврентьева

В Екатеринбурге 18-летняя школьница сбежала из дома после проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Мать девушки в разговоре с порталом Е1 пояснила, что на телефон та не отвечает вторые сутки.

Россиянка сообщила, что школьница перед побегом оставила записку, где рассказала, что хочет пожить самостоятельно. По признанию женщины, ее дочь достаточно закрыта в общении. Кроме того, у нее случаются приступы эпилепсии.

Жительница Екатеринбурга добавила, что какое-то время назад ее дочь познакомилась с парнем. Возможно, школьница решила уйти из дома, попав под его влияние. «В прошлом году она перенесла операцию по удалению опухоли мозга, нужно принимать лекарства. <...> Мы очень переживаем за ее здоровье», — подчеркнула россиянка.

Родители сбежавшей школьницы уже обратились в полицию. Правоохранители уточнили, что рост девушки составляет 170 сантиметров, у нее зеленый цвет глаз и темно-русые, кудрявые волосы.

Ранее в Казани у школьника в ухе застрял микронаушник, с помощью которого он пытался получить помочь во время сдачи ЕГЭ. С 22 мая по 6 июля в России проходит основной этап ЕГЭ.

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Анна Щербакова
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