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Около умного фонтана Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика

У умного фонтана на Торговой площади в Петергофе появилась скульптура фонтанщика

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Петергофе прошла торжественная церемония открытия памятной скульптуры фонтанщика на Торговой площади города. Ее расположили около умного светомузыкального фонтана, открытого Сбером в июне 2017 года, сообщили в пресс-службе Сбера.

Скульптуру под названием «Фонтанщик» создал член Санкт-Петербургского союза художников России Николай Карлыханов. Она дополнила композицию Торговой площади, которая стала центром притяжения для жителей и гостей города, рассказали в Сбере.

«Мы рады преподнести новый подарок жителям Петергофа, которым я хочу пожелать здоровья, оптимизма, веры в себя и в то, что их город и Петербург являются основой не только русской души, но и русской культуры», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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Марина Совина
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